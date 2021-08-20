Турчинов назвал себя и Порошенко «Моисей и его команда» и призвал украинцев к «жертвенности»

20.08.2021 18:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Провал предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в 2019 году произошёл потому, что глупые украинцы не обладают чувством жертвенности и хотят только лёгких решений.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эспрессо» заявил экс-секретарь СНБО, и.о. президента Украины в первые месяцы после путча 2014 года Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моисей, как его учил Господь, пообещал им землю обетованную, где есть молоко и мёд, и они поверили, они пошли. Но чтобы получить молоко и мёд, нужно пахать за это, нужно бороться за это, нужно воевать за это. А вот желания не было, и буквально первая проблема, первые сложности в жизни, и они уже не голосуют – если проводить аналогию с нашим обществом – за Моисея и его команду», – проповедовал Турчинов.

Далее он продолжил проводить аналогии с украинцами, уверяя, что для построения великой страны большая часть общества должна быть готова погибнуть, когда им скажут.

«Все хотят лёгких решений, чтобы без работы, напряжения иметь хороший доход, возможности. А без крови и смертей побеждать – так не бывает. Вот, когда мы это поймём, и поймем, что для того, чтобы построить великую страну, страну, которая для меня базируется на христианских ценностях, на этом вечном фундаменте, которая будет примером для других, а не копировать что-то извне, для этого нужны усилия. Для этого нужна колоссальная, тяжёлая работа, для этого, когда необходимо, нужно отдавать жизнь», – призывал «кровавый пастор». «И вот, когда эта формула станет главенствующей в нашей стране, когда она поведёт за собой не только небольшие группы пассионарных лидеров, а будет вести большинство нашего общества, вот тогда, я считаю, Украина станет великой, состоятельной и непобедимой», – вещал Турчинов.