Турчинов обозвал Лаврова “сивым мерином”

17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прокомментировал информацию российского МИД по поводу украинского наступления на Крым, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО Украины.

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“Разоблаченное” главой российского МИД Сергеем Лавровым “запланированное в последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ”, как и другие его пассажи, вроде “нацистского” и “неонацистского режима” и т.п., можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: “Бред сивой кобылы!”, Простите, “сивого мерина”, — сказал Секретарь СНБО Украины.

В унисон с Турчиновым премьер Гройсман назвал слова Лаврова “абсолютной выдумкой”.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская власть планирует осуществить вооруженную провокацию на границе с Крымом.