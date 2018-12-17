17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Политика, Украина
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Турчинов обозвал Лаврова “сивым мерином”

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны  Александр Турчинов прокомментировал информацию российского МИД по поводу украинского наступления на Крым, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО Украины.

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“Разоблаченное” главой российского МИД Сергеем Лавровым “запланированное в последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ”, как и другие его пассажи, вроде “нацистского” и “неонацистского режима” и т.п., можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: “Бред сивой кобылы!”, Простите, “сивого мерина”, — сказал Секретарь СНБО Украины.

В унисон с Турчиновым премьер Гройсман назвал слова Лаврова “абсолютной выдумкой”.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская власть планирует осуществить вооруженную провокацию на границе с Крымом.

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