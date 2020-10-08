Турчинов объявляет о роспуске Рады

14.10.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине пришло время распустить парламент, отправить в отставку президента и провести досрочные выборы.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил бывший глава Совбеза Украины Александр Турчинов, который недавно возглавил предвыборный штаб партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Турчинова, толчком к перевыборам должно стать поражение действующей власти на грядущих местных выборах.

«Я убежден, что местные выборы должны поддержать именно проукраинские патриотические силы. И это будет главным выводом местных выборов, это будет главной оценкой власти. И тогда на повестке дня встает следующий вопрос – досрочное проведение парламентских и президентских выборов. Пришло время защитить страну на фронте, пришло время защитить страну от «пятой колонны» и пришло время защитить страну от этой власти», – заявил Турчинов.

Отметим, что ряд экспертов высказывали мнение, что на эту осень силы, связанные с экс-президентом Порошенко, готовят государственный переворот.