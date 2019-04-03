Турчинов оказался владельцем серьезной коллекции старинных библий

03.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в 2018 году получил около 711 тыс. грн заработной платы и более 1,34 млн грн процентов в АО «Ощадбанк»,Ю передает корреспондент ПолитНавигатора.

Согласно электронной декларации, он в 2018 году также получил 200 тыс. грн возмещения в рамках гражданско-правового дела.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Супруга секретаря СНБО Анна Турчинова получила в прошлом году 336 тыс. грн зарплаты в Национальном педагогическом университете им. Драгоманова. Она также задекларировала 4969 грн гонорара от ООО «Казка Продакшн».

Кроме того, Анна Турчинова получила 858 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества.

На счетах в «Ощадбанке» у секретаря СНБО более 247 тыс. грн, $1 млн и около EUR10 тыс.

Александр Турчинов и его жена совместно владеют квартирой в Киеве (площадь почти 382 кв.м).

В 2018 году у Турчинова появилось право пользования частью жилого дома на 82,6 кв.м в Белогородке Киево-Святошинсктого района Киевской области (владелец дома — ООО «Экостильком»).

Анна Турчинова задекларировала автомобиль Toyota LC 150 Prado (2018 года выпуска), указав его стоимость — почти 1,14 млн грн.

В собственности Турчинова — несколько десятков старинных Библий (в том числе на иностранных языках) и Евангелий, «Трефологион» и «Апостол», а также несколько картин, в том числе три картины Марии Примаченко и несколько полотен неизвестного авторства.

Он задекларировал авторское право на несколько монографий, литературных произведений и художественный фильм «Иллюзия страха».