Политнавигатор - Новости России и Украины
23.05.2018, Киев, Владимир Гладков
  2 688 просмотров
Вооруженные силы, Сюжет дня, Украина

Турчинов похвастался уничтожением танка из американского «Джавелина»


На одном из полигонов ВСУ состоялись первые испытания украинского и американского противотанковых управляемых ракетных комплексов «Стугна-П» и «Джавелин». Об этом на своём официальном сайте сообщил секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Для проверки эффективности поражения целей огонь вёлся не по макету, а по реальному танку. Украинская «Стугна» и американский «Джавелин» точно и надёжно уничтожили цели», – написал Турчинов.

В обнародованном ролике видно, что украинцы запускают ракеты по стоящему танку, а после попадания хлопают в ладоши, радуясь поражению цели.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть