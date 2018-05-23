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Турчинов похвастался уничтожением танка из американского «Джавелина»
На одном из полигонов ВСУ состоялись первые испытания украинского и американского противотанковых управляемых ракетных комплексов «Стугна-П» и «Джавелин». Об этом на своём официальном сайте сообщил секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для проверки эффективности поражения целей огонь вёлся не по макету, а по реальному танку. Украинская «Стугна» и американский «Джавелин» точно и надёжно уничтожили цели», – написал Турчинов.
В обнародованном ролике видно, что украинцы запускают ракеты по стоящему танку, а после попадания хлопают в ладоши, радуясь поражению цели.
Метки: Александр Турчинов, Джавелин
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