Турчинов пообещал, что жители ЛДНР будут плакать

11.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Со временем жители ЛНР и ДНР якобы еще будут «благодарить за освобождение» украинскую армию.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В пример он привел жителей Мариуполя, которые в начале войны ложились под бронетехнику ВСУ, не пуская ее в город, а потом якобы благодарили украинских солдат.

«Можете посмотреть хронику того времени. Помните, когда БМП въезжает через какую-то импровизированную баррикаду и мариупольцы ложатся под это БМП, ложатся на капот, не пускают эту машину, не понимая, что там их же жители гибнут, их живьем убивают. Люди ложились под военную технику, «прочь отсюда, бандеровцы, хунта» и так далее.

Через три месяца, даже меньше, освобождали Мариуполь. Те же самые люди, которые ложились под технику, они плакали и аплодировали. И спросите сегодня у любого мариупольца: «Ты хочешь вернуться в «лугандон», ты хочешь вернуться под оккупацию России?». Вы не найдете того, кто скажет «я хочу». Они нормально, качественно живут в Украине. И поверьте мне, когда наши военные освободят Донецк и Луганск, будут жители плакать и аплодировать. И благодарить за освобождение», – заявил Турчинов.