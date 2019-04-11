Турчинов пугает европейцев русскими ракетами и ВДВ

11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия якобы готовит широкое наступление на Украину, чтобы заполучить плацдарм для полномасштабной войны с ЕС.

Об этом в ходе «Киевского форума по безопасности» заявил секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«РФ не останавливается на добытых оккупированных территориях. Мы видим последние годы, как быстро обустраивается военная инфраструктура вдоль границы Украины. Это для нас очень серьёзная опасность, потому что миллиардные ресурсы вкладываются в военные инфраструктурные проекты.

Обновляются аэродромы, которые может использовать штурмовая и армейская авиация, создаются инфраструктурные проекты, которые позволяют быстро перекидывать огромные по численности военные подразделения непосредственно к нашей границе, создаются военные базы и базы хранения оружия и военной техники.

На востоке нам противостоит 8-я армия южного округа РФ, на севере 20-я армия западного округа, и этого, как считают русские, мало. Они держат в резерве 1-ю танковую армию, 49-ю и 58-ю общевойсковые армии, и этого мало. Для наступления, которое готовится РФ, будут использоваться 6-я и 4-я армии ВКС. Они расположили вдоль нашей границы восемь ракетных бригад. Для наступления для возможного театра военных действий на Украине готовится 4 дивизии и 5 бригад ВДВ, 5 бригад и 1 полк морской пехоты, и даже этот ресурс Россия считает недостаточным. В Южном военном округе началось формирование шести резервных так называемых казацких дивизий», – заявил чиновник.

«То есть, Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в строительство военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войны в Европею. И, безусловно, первый плацдарм, который они будут пытаться взять, это наша страна, наша Украина», – добавил Турчинов.