Турчинов: Путину разрешили направить армию на Харьков и Киев

23.02.2022  12:19 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент России Владимир Путин получил разрешение на бессрочное использование ВС РФ на всей территории Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин получил разрешение на бессрочное использование ВС РФ на всей территории...

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«Решение, которое они приняли – это дать разрешение Путину на ввод войск за границы России. Все это признание было именно с целью только этого вечернего решения. И именно это вечернее решение имеет очень серьезную проблему, на которую можно обратить внимание. Там идет преамбула, что в связи с обращением ЛНР, ДНР Россия, выполняя свои обязательства, вводит войска», – сказал депутат.

Он обращает внимание, что разрешение дается не на ввод войск в ЛДНР, но без ограничений за границы Российской Федерации.

«То есть войска могут быть введены в любую точку Украины, и на это дано разрешение Путину… Я могу вам сказать, какой опасный план я, как аналитик, могу спрогнозировать. То есть Путин четко говорит о претензии на весь Донбасс и, безусловно, они военным путем начнут реализовывать эту задачу. Задача может быть сковать наши основные силы, которые находятся на востоке, и потом ударом, например, на харьковском стратегическом направлении или в другом провести их окружение, чтобы разбить.

После этого можно нанести удары по любой точке страны, в том числе и реализовать их план по наступлению на киевском стратегическом направлении», – заявил Турчинов.

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