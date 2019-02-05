Турчинов рассказал, что РФ обложила Украину с шести сторон

05.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия развернула против Украины «гибридную войну», которая ведется на шести направлениях.

Об этом в ходе интервью Liga.net заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По степени опасности, на первом месте стоит военная агрессия. Это не только истощение нашей страны вследствие постоянных военных провокаций на востоке, продолжение военной оккупации части Донбасса и Крыма. Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией, ориентация на ведение боевых действий на стратегическом украинском направлении для нескольких российских армий Южного и Западного военного округа. Это свидетельствует о том, что в случае провала попыток России восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военной агрессии», – заявил Турчинов.

Второй угрозой он назвал «информационную агрессию», подразумевая под этим попытки влиять на «политическую архитектуру, на результаты политического выбора украинский как через информационные инструменты, так и путем поддержки прямых и скрытых креатур РФ в украинской политике».

Третье место, по словам Турчинова, занимает кибернетическая агрессия, «которая по результатам потерь для страны сопоставима с военной».

«Сейчас на кибернетическом фронте продолжается серьезное противостояние, но мы сделали много для значительного усиления киберзащиты нашей страны», – отметил политик.

«Пятая угроза – энергетическая. Попытка блокировать работу украинской газотранспортной системы путем строительства обходных газопроводов, в том числе, и на территории наших стратегических партнеров», – добавил секретарь СНБО.

Четвертой угрозой, по словам Турчинова, является экономическая война.

«Здесь главная проблема – продолжение блокирования транзита украинских товаров в страны Азии через РФ, блокирование нормального функционирования портов на Азовском море, потеря значительных рынков для украинских товаров, использование широкого арсенала провокаций на внешних рынках продукции военного назначения и так далее», – объяснил секретарь СНБО.

«Шестое – террористическая угроза, – активное использование диверсионно-разведывательных групп, российской агентуры и наемников для террористических актов, попытки посеять уныние, страх, дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чему активно противодействуют наши спецслужбы, и это далеко не весь перечень угроз, которые реализует Россия в рамках ведения гибридной войны против нашего государства», – подытожил Турчинов.