29.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Русская Весна
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Турчинов рассказал о блестящей военной операции Путина: «Мы ничего не знали до самого конца»


Главной ошибкой украинской власти в 2014-м году было то, что Киев начал подозревать о потере Крыма только тогда, когда это уже произошло по факту.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Турчинова, в Киеве считали, что потеря Крыма началась 27-го февраля 2014-го года, но это было уже завершение российской операции.

«Операция началась 20-го, происходила скрытая переброска войск на территорию Крыма, хотя там и так был 25 тысяч контингент, в соответствии с Харьковскими соглашениями. И они берут, не афишируя, под контроль фактически все стратегические коммуникации, расположенные в Крыму.

А мы даже об этом не знаем! Нет силовиков, нет силовой инфраструктуры, нет руководства, нет министра обороны – никого нет…

27-го утром они захватили, вы знаете, Кабинет министров Автономной республики и парламент. Мы считали, что это начало захвата Крыма. А это уже был конец.

То есть, когда я собирал Совбез, фактически Крым уже был под контролем российских военных. И это была трагедия, это была проблема», – открещивается Турчинов.

Как известно, ранее ряд украинских политиков обвинили Турчинова в вине за потерю контроля Киева над Крымом, предполагая, что весной 2014 года могла иметь место тайная сделка с Кремлем – отказ от борьбы за полуостров взамен на отмену операции по свержению майданщиков в Киеве.

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