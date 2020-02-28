28.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Турчинов решил, что Путин собирается восстановить СССР


Москве нужен не только Донбасс и Крым, а вся Украина, потому что президент России Владимир Путин стремится восстановить Советский Союз.

Об этом в эфире «UA: украинское радио» заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восстановить Советский Союз в его худшем исполнении – именно это их цель. То есть агрессивная страна, которая жаждет реванша. И, безусловно, в таких условиях говорить о каком-то здравом смысле, о какой-то логике, что они должны понять, что мир лучше, чем война – нет, он готов уничтожать, он готов наступать, он готов снова дестабилизировать ситуацию на Украине», – сказал радикал.

Также, по его мнению, Москва ради восстановления СССР, пытается присоединить к России не только Украину, без «богатств» которой якобы невозможно возрождение империи, но и Белоруссию с Казахстаном.

«Вопрос идеологии имперского реваншизма не снят с повестки дня. Посмотрите, как активно они пытаются втянуть в себя Белоруссию. Это как раз один из этапов реализации этой заявленной программы. Он [Путин] ведь и не скрывает своих амбиций.

Я не исключаю, что вместе с Белоруссией такая судьба может ожидать и Казахстан. То есть восстановление снова советской империи, Советского Союза. И эти сталинские лавры расширения империи ему, наверное, не дают спать. Ещё Бжезинский̆ в своё время сказал, а он был очень выдающимся аналитиком, что невозможно восстановление Советской империи без Украины. И Путин это понимает – без интеллектуальных, природных, технических ресурсов Украины советскую империю восстановить невозможно.

И самое главное – его не интересует часть Донбасса, его не интересует только Крым. Его интересует вся страна, и мы должны это понимать», – резюмировал Турчинов.

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