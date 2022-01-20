Турчинов: Россия готовит захват Киева, нужно срочно рыть окопы

США передали Киеву данные о подготовке удара российской армии с территории Белоруссии.

Об этом говорится в заявлении экс-секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разведывательные органы США официально предоставили военно-политическому руководству Украины информацию о подготовке нападения (вторжения) российских войск с территории Беларуси. Главным наступательным приоритетом ГШ РФ является киевское стратегическое направление. С этой целью происходит концентрация войск на контролируемой Кремлем территории Беларуси, а также подготовка спецслужбами РФ и РБ провокаций в приграничном регионе.

Вместе с тем, никаких мер для прикрытия столицы и отражения возможного нападения украинское руководство не принимает.

В этих условиях необходимо немедленно начать подготовку оборонительных рубежей. Завершить формирование, подготовку и вооружение бригад теробороны всех приграничных областей. Безотлагательно перебросить механизированную бригаду корпуса резерва в район прогнозируемого наступления агрессора (Овруч-Иванков). Вооружить механизированную бригаду и бригады теробороны противотанковыми ракетными комплексами «Стугна», «Корсар», а также, предоставленными правительством Великобритании NLAW (SAAB)», – призывает Турчинов.