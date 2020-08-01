Турчинов сообщил, когда Украина начнёт настоящую войну за Крым

01.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не готова воевать с Россией за Крым точно так же, как и не была готова делать это в 2014-м году. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил один из основных главарей государственного переворота времен Евромайдана Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешнего президента Владимира Зеленского уже сегодня можно привлечь к ответственности за неисполнение требований Конституции и отказ от ввода военного положения в стране, заявил Турчинов.

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«Я же не думаю, что господин Зеленский и его окружение признают фейковый крымский референдум или аннексию Крыма. Наверное, нет. А раз вы не признаете, то в соответствии с Конституцией, оккупация Крыма в 20-м году ничем не отличается от оккупации Крыма в 14-м году. И когда вы обвиняете меня, что, не имея армии, не имея оружия, при тотальном предательстве, которое происходило в те времена, когда там 70% Вооруженных Сил перешли в Крыму на сторону агрессора, когда 90% Службы безопасности перешли на сторону агрессора, когда 99% работников управления Министерства внутренних дел перешло на сторону агрессора, – вы считаете, что в этих условиях я должен был освободить Крым, то что вам мешает его освободить сейчас?

В соответствии с Конституцией, это аналогичная ситуация. Преступление не закончено, Крым не освобожден. Пожалуйста, если в 14-м году, не имея ничего, это можно было сделать, то, тем более, нужно отвечать тогда, почему это не делается в 20-м году!

Тогда нужно открывать дело именно против президента Зеленского, который не вводит военное положение, не объявляет войну агрессору…

К большому сожалению, ни в 14-м году мы не имели возможности объявить войну России, и сейчас, когда ситуация значительно лучше и в обороне, и в безопасности, и армия, есть возможность провести мобилизацию, но и сейчас, к большому сожалению, объявить войну ядерной стране мы не можем.

Но придет время, когда мы все равно сможем не проваливать оборонные программы, а значительно усилить их. Придет время, когда все равно этот колосс на глиняных ногах под названием Российская империя, начнет сыпаться. Придет время, когда мы все равно вернемся к вопросу не просто новых ракетных программ, а восстановления стратегического потенциала нашей обороны. Тогда мы поставим точку и в вопросах Донбасса, и в вопросах Крыма», – заявил Турчинов.