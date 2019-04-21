Турчинов сравнил Порошенко с Христом

21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Секретарь СНБО Александр Турчинов написал о “безполезности симпатий толпы” и сравнил Петра Порошенко с Иисусом Христом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Ткрчинов написал сегодня на своей страничке в соцсети.

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“Многие знают библейскую историю о том, как радовался народ, когда Иисус въезжал на осле в Иерусалим. Как Ему кричали “Осанна!” И бросали под ноги одежду и пальмовые ветви те же люди, которые уже через несколько дней, не дождавшись желанных см, дармовой пищи, лечение и быстрых побед, требовали Его распять. Эта история свидетельствует о бесполезности, неустойчивость и условность человеческих предпочтений и симпатий толпы, которые за считанные дни могут превратиться в раздражение и ярость”, – сообщил он в Facebook.

Турчинов заявил, что как две тысячи лет, так и сейчас хотят улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду.

“Победить жестоких внешних врагов не ценой единения, сверхусилий и потерь, а странным образом – “убедительными аргументами” и харизмой очередного лидера. Миллионы людей продолжают надеяться на решение своих сложных проблем, не прилагая к этому усилий, желают изменить окружающий мир, не желая меняться сами. Как и две тысячи лет назад, так и сейчас настроение толпы, не получил удовлетворения своих прихотей, мгновенно превращается в осатанелость и жажду жестокой расправы”, – добавил глава СНБО.

Напомним, что Турчинов официально поддержал нынешнего президента на выборах.