Турчинов: США перестали делиться с Украиной разведданными

Так называемые «западные партнеры» Украины перестали делиться с ней разведданными, полученными со спутников, после провала операции с «вагнеровцами».

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выступала заместитель министра обороны и рассказывала: «У нас нет подтверждений». Я знаю возможности нашей разведки – у нас нет собственных спутников, которые могли бы опровергнуть информацию космической разведки США [о переброске российских войск к украинской границе]. Зеленский обещал ко Дню независимости запустить устаревший спутник «Сечь», но это очередная ложь, которая не была реализована», – сказал Турчинов.

«Всегда наши партнеры предоставляли нам объективную информацию. Причем, это делали по спецканалам, по спецкоммуникациям. После провала «вагнеровцев», когда доверие разрушено, они уже начали говорить с нашими руководителями через средства массовой информации. То есть они через СМИ, такие как «Вашингтон пост», «Политико» уже передавали информацию Украине, и украинская власть, вы видели, как реагировала», – заявил политик.

В ответ на это глава президентской фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия обвинил Турчинова и власть, при которой он работал, в коррупции и отмывании бюджетных средств.

«Больше 10 миллиардов гривен было потрачено за последние пять лет, когда господин Турчинов тоже был при власти, для того, чтобы так называемый проект «Стена» строить, чтобы усиливать границу. Министр Монастырский поехал на границу, граница во многих местах даже не демаркирована. Не то, что стена, там ничего вообще нет. Это первое.

А во-вторых, это просто каждый месяц тогда вы заявляли о новой волне агрессии возможной, а в это время Укроборонпром делал при помощи Свинарчуков и Пашинских махинации, и это как раз доверие нарушает с нашими западными партнерами. Вот такие действия. А во-вторых, господин Порошенко торговал со временно оккупированными территориями вместе с Медведчуком. А сотрудники СБУ получали приказы, чтобы брать просто кэш и возить фактически руководителям этих террористов, чтобы торговать углем. О чем вы сейчас говорите?», – возмутился Арахамия.