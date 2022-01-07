Турчинов требует остановить Россию в Казахстане

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина и её западные хозяева должны немедленно отреагировать на ввод российских миротворцев в Казахстан, и ввести жесткие санкции против Москвы и Астаны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший врио президента Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Акции протеста и массовые беспорядки охватили ключевые экономические центры и города Казахстана и привели к отставке правительства и бегству из страны семьи Назарбаевых. Отсутствие единства, лидерства, планирования и координации действий не позволили казахской оппозиции обеспечить полный перелом ситуации в стране», – написал он.

Александр Турчинов, в 2014 году получивший прозвище «кровавый пастор», осудил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за «попытку утопить мирные акции протестов» вместо диалога и компромисса.

«Учитывая массовость протестов, колебания силовиков и даже отдельные случаи поддержки ними восставшего народа, Токаев обратился за военной помощью к Путину, хотя формально обращение адресовано к созданному Кремлем военному блоку ОДКБ. Реакция Путина не замедлила – российские десантники оперативно перебрасываются в Казахстан для жестокого подавления народных протестов», – сокрушается Турчинов.

Он считает, что в 2014 году Россия якобы готовила такой же сценарий и для Украины.

По мнению Александра Турчинова, отсутствие быстрой реакции Киева и его западных хозяев на введение российских миротворцев в Казахстан якобы спровоцирует Москву продолжать «попытки захвата» Украины.

«Чтобы остановить раскрутку маховика российской военной агрессии, Украина должна немедленно инициировать введение жестких санкций против Токаева, клана Назарбаевых и всех казахских силовиков, причастных к кровопролитию. Необходимо ввести обещанные Западом санкции против России, войска которой вторглись в суверенное государство, и это нужно делать не в абстрактном будущем, а прямо сейчас», – написал бывший врио президента Украины.

Кроме того, «кровавый пастор» потребовал от украинского руководства увеличить финансирование ВСУ.

«Промедление с решением этих вопросов и пассивная реакция Запада и Украины на оккупацию Казахстана спровоцирует Кремль на дальнейшие масштабные агрессивные шаги, направленные на восстановление «империи зла» в границах Советского Союза», – резюмировал Турчинов.