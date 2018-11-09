Турчинов угрожает наказать всех, кто проголосует на выборах в ЛДНР

09.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов пригрозил всем организаторам и участникам выборов в республиках Донбасса «неминуемой» уголовной ответственностью.

Об этом сообщается на официальном сайте секретаря СНБО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, «эти преступные действия, осужденные всеми ведущими странами мира, является грубым нарушением и полной дискредитацией Минских соглашений, а также попыткой российского агрессора усилить свой контроль над оккупированной территорией».

«Правоохранительные органы Украины обнаружат всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности», – заявил Турчинов.

Отмечается, что организаторов и участников выборов в Донбассе ждет обвинение по таким статьям, как «Посягание на территориальную целостность Украины» и «Государственная измена».

«Хочу заверить всех, кто причастен к проведению этих преступных мероприятий, о безосновательности надежд избежать ответственности за свои действия, и предупреждаю, что у вас есть только один шанс – вовремя остановиться от участия в преступлении… Временно оккупированные Донбасс и Крым были и будут неотъемлемой частью Украины», – добавил Турчинов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление руководителя Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова о том, что намеченные в республиках Донбасса на 11 ноября выборы пройдут в объявленный срок, несмотря на протесты Киева и его западных партнеров.