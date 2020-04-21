Турчинов угрожает взорвать Кремль

21.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Падение цен на нефть на фоне пандемии коронавирусной инфекции полностью опустошит российскую казну и поставит под вопрос дальнейшее финансирование военных программ РФ.

Об этом на своём официальном сайте заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сенсационное падение цен на нефть на фоне коронавирусной пандемии – это мощный удар по экономическому позвоночнику России. Следствием этого будет полностью разорванный госбюджет и многомиллиардное недофинансирование военных программ РФ.

Взрыв этого нефтяного фугаса по последствиям для Кремля сопоставим со взрывом мощной атомной бомбы в центре Красной площади. Мелочи, а приятно», – заявил Турчинов.

Кроме того, экс-секретарь Совбеза украсил своё изречение картинкой со взрывающейся кремлёвской башней.