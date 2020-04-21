21.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Нефть, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Турчинов угрожает взорвать Кремль




Падение цен на нефть на фоне пандемии коронавирусной инфекции полностью опустошит российскую казну и поставит под вопрос дальнейшее финансирование военных программ РФ.

Об этом на своём официальном сайте заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сенсационное падение цен на нефть на фоне коронавирусной пандемии – это мощный удар по экономическому позвоночнику России. Следствием этого будет полностью разорванный госбюджет и многомиллиардное недофинансирование военных программ РФ.

Взрыв этого нефтяного фугаса по последствиям для Кремля сопоставим со взрывом мощной атомной бомбы в центре Красной площади. Мелочи, а приятно», – заявил Турчинов.

Кроме того, экс-секретарь Совбеза украсил своё изречение картинкой со взрывающейся кремлёвской башней.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть