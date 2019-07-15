Турчинов: Украинские ракеты уничтожат Крымский мост за несколько минут

15.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Украина обладает ракетным оружием, которое способно уничтожать корабли России в Черном и Азовском морях, а также мост через Керченский пролив.

Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил экс-секретарь Совбеза Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда нависла угроза со стороны Черного и Азовского моря, возникла необходимость оперативно отработать систему эффективной защиты. Для защиты с моря мы смогли быстро провести работу по модернизации ракетных комплексов С-125. Но это локальное решение вопроса. Комплексное решение этой проблемы – мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», созданный также в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия. Так получилось, что у Украины на начало войны не было ни одной крылатой ракеты. Полученные в наследство от СССР мы отдали русским, когда отказывались от ядерного оружия. Фактически с нуля был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет. Проделан огромный объем работы – работы, которая делает нас сильными и заставляет считаться с нашими интересами», – уверяет Турчинов.

Напомним, что ранее испытания ракет, о которых упоминал выше Турчинов, обернулись скандалом.

Пуски ракет, разрекламированных властями как новое украинское оружие, оказались утилизацией старых советских зарядов, выяснил известный военкор Семен Пегов.

«Профанация и пыль в глаза. В реальности все корабли оснащены постановщиками помех и глушат диапазон радиоуправления. Поэтому С-125 с таким типом ракеты никогда не попадет в морскую цель, если вообще получит разрешение на пуск», – автор.