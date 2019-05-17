Турчинов ушел в отставку

17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначил меня на должность, прошу рассмотреть в соответствии с законодательством вопрос прекращения моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в заявлении.

Турчинов заявил, что готов «на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании в дальнейшем защищать страну».

Александр Турчинов занимает должность секретаря СНБО с января 2015 года.