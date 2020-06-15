Турчинов: Утопил бы Крым в крови, но не хватило сил

15.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если бы после госпереворота в 2014 году в Киеве у дорвавшихся к власти майданщиков была хотя бы 10-я часть от нынешнего состава ВСУ, то крымский вопрос мог решился жёстким силовым сценарием.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Янине Соколовой заявил тогдашний «и.о. президента» Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин считается только с силой. Любой компромисс он рассматривает только как слабость оппонента. Они использует любые компромиссы для усиления своих позиций и разворачивания следующих требований, следующих наступательных позиций. Поэтому, только сила, только мощная армия, современная военная техниа. Это – то, чем руководствуется. Всё остальное – просто слова», – заявил Турчинов.

«Мы начали беседу с вопросов по Крыму, я честно скажу: если бы у меня десятая часть того, что у нас было на начало 2019 года, я бы в крови российские войска попробовал бы утопить в Крыму, скинуть их в Чёрное море.

Мы не ценим, что мы за 5 лет сформировали. На конец 2019 года у нас была одна из самых боеспособных сил во всей Европе. Я не беру российскую армию, я о Западной Европе. Это единственный аргумент, который уважает Путин, и с которым он будет считаться», – добавил один из вождей госпереворота на Украине.