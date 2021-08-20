Турчинов в эфире ТВ выдал украинскую военную тайну

Турчинов в эфире ТВ выдал украинскую военную тайнуНовости Украины
В зоне карательной операции на Донбассе украинская военная техника зачастую стоит недвижимая из-за отсутствия финансирования её ремонта, что фактически сорвало ротацию украинских войск.
Об этом в эфире YouTube-канала «Эспрессо» заявил экс-секретарь СНБО, и.о. президента Украины в первые месяцы после путча 2014 года Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас задерживается ротация наших военных из зоны проведения Операции объединенных сил. Знаете, почему? Потому что не финансируется ремонт техники, и просто техника выехать не может. Это проблема. Это вызов. Осознано это делается или не осознано, а кому от этого легче, как это делается?
То есть с одной стороны какие-то высокопарные заявления, патриотические лозунги. С другой стороны реалии, которые совсем этому не соответствуют», – пожаловался Турчинов.
Стоит отметить, что при этом лишённые возможности ротации подразделения ВСУ несут серьёзные небоевые потери, вызванные отравлениями испортившейся водой.
Спасибо!
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