Турчинов: «Все, война с Россией окончена»

04.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия находится в упадке, страдает от недофинансирования в то время, как Украина платит России за электроэнергию и урезает затраты на армию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший и.о. президента Украины, экс-глава Совбеза Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас восьмой год идет война с Российской Федерацией. Жестокая, гибридная война. Вы знаете, единственные выводы, которые можно сделать… выводы только одни – этой властью не ведется военное и любое другое серьезное противостояние именно с Российской Федерацией. У них неплохое выходит противостояние и война, скажем так, с оппозицией, с «Европейской солидарностью», у них два года идет война с Петром Порошенко, а с Россией тут что-то не выходит.

И это не голословные обвинения. Ну как можно воевать с Россией и финансировать ее, покупая у нее электроэнергию, уничтожая свой энергокомплекс? Как можно воевать с Россией и разрушать собственную обороноспособность? Как можно воевать с Россией и в этих условиях заблокировать увеличение финансирования вооруженных сил, министерства обороны?

Два года полностью законсервировано увеличение денежного обеспечения наших военнослужащих в то время, когда у нас некоторые чиновники себе в этом не отказывают. У нас в правлениях разных государственных корпораций они получают по миллионам ежемесячно. И мы говорим о военном противостоянии? Его нет», – заявил Турчинов.

Отметим, что во время нахождения Турчинова на самых высших постах Украина потеряла Крым и потерпела сокрушительные поражения в Иловайске и Дебальцево.