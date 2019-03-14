Турчинов заливает, будто хунтари удержались в 2014 без всякой помощи Запада

14.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Так называемые «западные партнеры» в период «Русской весны» не верили в способность Украины противостоять России и отказывались помочь даже касками и бронежилетами. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил спикер Совбеза нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который в то время занимал должность и.о. президента страны., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турчинов пожаловался, что вся помощь в то время выражалась в дружеском похлопывании по плечу и фразах «держитесь».

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«Я так понял, когда начались у меня переговоры с партнерами, что они вообще не верят, что Украина способна выстоять. Это были очень тяжелые дни и не только, когда началась оккупация Крыма, и началась война на востоке. У нас не было даже что одеть военным, у нас не было ни шлемов, ни бронежилетов – ничего.

Я не говорю уже об отсутствии техники, эффективного оружия, ничего. И я просил – помогите хоть с чем-то. Боитесь давать оружие, дайте хоть защитные шлемы, бронежилеты, чтобы защитить хотя бы жизнь людей. мы ни одного патрона не получили, ни одного шлема нам не подарили, ни одного бронежилета. Я понял, что они не верят, что Украина способна выстоять…

Фактически нас хлопали по плечу, говорили о моральной, политической, дипломатической поддержке, но реальной помощи мы не имели», – заявил Турчинов.