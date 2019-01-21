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21.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Коррупция, Сюжет дня
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Турчинов зарабатывает $100 на каждой мине, выпущенной по Донбассу

Наивно полагать, что в украинском руководстве есть люди, заинтересованные в окончании войны. Киевская верхушка наваривается на всём – от ящиков с минами до гробов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто закончит эту войну? На ней зарабатываются огромные деньги. Приведу простой пример – 120 мм мины, которые посылаются на Донбасс, идут в деревянных ящиках по две мины. Ящики одноразовые, себестоимость производства ящика 1200 гривен, порядка 40 долларов. Знаете, почём их закупает армия Украины? По 7500 гривен, если в переводе на один снаряд, это 110 долларов, грубо говоря, прибыли. Знаете, чей это бизнес? Это бизнес Турчинова.

С каждого снаряда, выпущенного из миномёта по Донбассу, эта кровавая мразь кладёт себе в карман больше ста долларов», – рассказал экс-нардеп.

«Я хочу обратиться к матерям украинских патриотов. Я не удивляюсь, когда ваши сыновья возвращаются в гробах домой из Донбасса – сколько зарабатывают эти ублюдки, которые посылают ваших детей, на этих гробах! Вы задумайтесь и поговорите со своими детьми, которые сегодня убивают наших братьев на Донбассе», – призвал Игорь Марков.

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