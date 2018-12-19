19.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Киев, Крым, Украина
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Турчинов заверил англичан, что уничтожить Крымский мост – не проблема

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что новые ракетные комплексы помогут Украине защищаться в морях и позволят уничтожить Керченский мост, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Мы системно работаем над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья. С этой целью будут привлечены новые и модернизированные ракетные комплексы», — сказал он в интервью «BBC News Украина».

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«Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который угрожает нашей стране на расстоянии 300 километров, даже если он расположен в порту базирования», — добавил Турчинов.

«Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, который очень разрекламирован», — заявил он.

Он также заверил, что «агрессия России не остановит наши планы по созданию корабельно-катерного группировки ВМС в Азовском море».

«Мы должны доказать всему миру, что Украина не утратила свои позиции в Азовском море, и это — море, где действует международное право и могут находиться как украинские, так и иностранные корабли», — сказал секретарь СНБО.

Он подтвердил, что украинские военные корабли и в дальнейшем будут пытаться идти через Керченский пролив, несмотря на действия россиян из Крыма.

Турчинов также считает логичным, чтобы корабли НАТО появились в Азовском море и «доказали, что Россия должна считаться с международным правом». Но пока эта инициатива Киева «не получила ответа».

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