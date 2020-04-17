Турчинов: Зеленский губит мою ракетную программу – русские воспряли духом

17.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украина перестала выделять деньги на ракетную программу и это создает угрозу ее безопасности.

Об этом на конференции в Киеве заявил Александр Турчинов, и. о. Президента Украины (2014 г), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014-2019 гг.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не для того захватила Крым и часть оккупированного Донбасса, чтобы договариваться, чтобы искать компромисс, чтобы освободить оккупированные территории. Россия не скрывает реваншистские, имперские стратегии – нет независимого, сильного государства «Украина».

Именно для этого велись агрессивные военные действия в начале 2014 года. Любые компромиссы Путин воспринимает как слабость. Любые надежды договориться с Путиным, что с ним можно договориться и он освободит оккупированные территории – это иллюзия. Есть только один эффективный рецепт, проверенный временем – усиление сектора обороны, усиление вооруженных сил, создание новых эффективных видов вооружения.

К сожалению, я не могу радоваться тому, что происходит в государстве. Для меня личным приоритетом было построение ракетного щита нашей страны, ракетная программа. Я стоял за ее созданием и контролировал ее реализацию. Несколько недель назад у нас были удачные пуски ракет «Ольха-М», новых крылатых ракет системы «Нептун».

Фактически мы уже имеем ракеты, которые могут эффективно уничтожать цели на большом расстоянии, и крылатые ракеты, которые могут надежно уничтожать любую морскую цель в Черном и Азовском море, защитить побережье, где нагло себя ведет российская военщина.

Было несколько постов чиновников, они рассказывали, что это хорошо. Но проблема в том, что все эти пуски были сделаны на основании государственного оборонного заказа прошлого года и профинансированы были в прошлом году. В государственном оборонном заказе на этот год не предусмотрено финансирование закупки ракет «Ольха», которые приняты на вооружение, доработка и заказ новых ракет «Ольха-М», доработка, принятие на вооружение и заказ новых дивизионов крылатых ракет «Нептун».

Без системного финансирования, без госзаказов ракетная программа работать не может.

Мы уже знаем, что на прошлой неделе директор Павлогорадского химзавода (это ключевой завод, который вырабатывает твердое ракетное топливо) сказал, что в связи с отменой заказа он был вынужден остановить производство, увольнять работников. Если не остановить эту ключевую тенденцию, говорить о безопасности нашего государства, ее защите – самих себя обманывать», – разочарованно подытожил Александр Турчинов.