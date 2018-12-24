24.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Киев, Мнение, Политика, Провокации, Россия, Сюжет дня, Украина
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Турчинову предложили самому возглавить новый «Азовский» поход

Новая попытка прорыва украинских кораблей через Керченский пролив, анонсированная главой СНБО Александром Турчиновым – это “авантюра”, и Турчинов сам должен в ней участвовать.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил близкий к штабу Юоии Тимошенко директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно очень мрачный человек которого, правда, спасает религия, глава СНБО Турчинов, анонсировал что скоро опять будет прорыв через Керченский пролив. Мы, конечно, не готовы к этому, и это, конечно, только спровоцирует Россию на очередной конфликт. Но если сам глава СНБО возглавит этот героический «ледовый поход», то вполне возможно, что-то и получится. А если он попадет в руки российской военщины, то мы будем молиться за него, чтобы его освободили. Будем посылать протесты.

Лучше этого не делать из ответственности за украинских моряков. Втянуть людей в авантюру очень легко», – сказал он.

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