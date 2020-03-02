Турции не удалось обеспечить перелом накануне торгов с Путиным

02.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Турецкой армии не удалось обеспечить перелом в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб, где первоначальные успехи Анкары за счет применения боевых беспилотников обернулись потерей уже нескольких дорогостоящих БПЛА.

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что турки за 1 февраля потеряли от 3 до 9 ударных аппаратов.

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Турецкий «дронопад», по всей видимости, начался после того, как российские инструкторы получили приказ положить конец воздушному господству беспилотников, атакующих армию Сирии.

«ПВО и РЭБ сейчас прикрывают САА с воздуха. Но включились с некоторым запозданием. Эти пару дней стоили сирийцам больших потерь и в целом деморализовали солдат. Можно предположить, что время ушло на принятие решения и развертывание системы», – рассуждает военкор Игорь Димитриев в своем блоге.

Потеря уже нескольких беспилотников является болезненной для Турции, пишет считающийся близким к российским силовикам Telegram-канал «Майор и генерал».

«Если кто-то думает, что Турция может штамповать эти БПЛА, как шаурму на базаре, тот сильно ошибается. Цена у них безумная, количество их ограничено, определенный психологический и пропагандистский эффект на первом этапе с их помощью удалось достичь, но сейчас он сходит на нет. И беспилотники уже заканчиваются, и сирийцы к ним быстро приспособились.

«Перемога», как обычно, только в твиттере, да и то – не сколько у турок, сколько у пока еще финансируемой Порошенко бестолковой «ботоферме»…

В реальности никакого стратегического перелома под Идлибом турецкой армии создать уже не получится. Все это – набивание Эрдоганом цены для торга с Путиным 5 марта, где, скорее всего, почти наверняка, они договорятся», – говорится в публикации.