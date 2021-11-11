Турции за 300 долларов больше нет – директор турфирмы

Россияне должны принять тот факт, что отдыха в Турции по цене 300 долларов уже не будет и нужно развивать собственные курорты.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил директор крымской турфирмы Анатолий Тарасенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, популярные у россиян Египет и Турция сегодня больше не являются бюджетными курортами.

«У многих иллюзии, особенно после открытия Египта, многие знакомые туда отправились и посмотрели, что в принципе, то, что было семь лет назад с отелями, особо никакой реновации там не происходило, цены выросли. Везде ситуация такова – допустим, на Новый год сейчас Турция, более-менее хороший отель – это две тысячи долларов на двоих, то есть, нет той Турции по 300 долларов, пусть в меня кто угодно бросит камень. Поэтому не нужно комплексовать, нужно заблаговременно планировать свой отдых в России по программе кэшбек и путешествовать безопасно, нормально – для того, чтобы мы не взращивали чужие курорты, а все-таки, эта инфраструктура налаживалась у нас», – заявил Тарасенко.