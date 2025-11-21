Турция активно накачивает Среднюю Азию оружием, чтобы втянуть в НАТО – заявление на вражеском форуме

Елена Острякова.  
21.11.2025 17:59
Турция поставляет все больше различной военной техники в страны Средней Азии.

Об этом бывший представитель Турции в НАТО Мехмет Чейлан заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В сотрудничестве Турции и Казахстана в оборонной промышленности наблюдается заметный рост. Нужно упомянуть еще Туркменистан. Мы построили быстроходные патрульные катера для Туркменистана и пытаемся расширить возможности морских портов Каспийского моря Актау и Курык, чтобы эти ВМС могли ими пользоваться», – сказал Чейлан.

По его словам, благодаря турецким поставкам страны Средней Азии приобщаются к стандартам НАТО и западным технологиям. Он считает, что этим важно воспользоваться сейчас, когда влияние России в регионе ослабло.

