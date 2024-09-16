Турция боится привлекать Украину к разминированию Чёрного моря

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев хотел бы присоединиться к процессу разминирования Чёрного моря наряду с Турцией, Румынией и Болгарией, однако натовские страны боятся, что Россия воспримет украинские корабли и военных как законную цель.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«С самого начала этой инициативы мы обратились к турецкой стороне с возможностью привлечения, поскольку Украина является кандидатом в члены НАТО, никаких возражений не было. В то же время есть определённые временные рамки, в которых нужно работать с турецкой стороной. Прежде всего, их пугает, чтобы наше непосредственное участие какими-то кораблями или военнослужащими не создавало угрозу для всего проекта, поскольку российская сторона может посчитать это объектом для возможной атаки. Разумеется, мы сейчас развиваем внутреннюю коммуникацию через офицеров связи, мы делимся имеющейся у нас информацией о возможных зонах загрязнения минами, о том, как можно эту инициативу усовершенствовать. Думаю, что до конца года мы выстроим механизм участия Украины в этом проекте», – сказал Боднар.