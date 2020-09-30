Турция бросает серьезный вызов России

30.09.2020, Москва, Елена Острякова

Турция заранее готовилась к нынешнему армяно-азербайджанскому конфликту, сократив до минимума энергетическую зависимость от России.

Об этом сегодня на круглом столе в Москве заявил политолог Игорь Минтусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы напомнить о подготовке к стратегическому альянсу между Азербайджаном и Турцией в течение последнего года. Что имеется в виду? В мае и июне Эрдоган остановил «Голубой поток» и «Турецкий поток». За первую половину 2020 года, Россия поставила на 41% газа меньше, чем за те же месяцы 19-го года. Турция заменила российский газ на сырье из Азербайджана.

В настоящий момент Баку занимает где-то 24 % доли в поставке газа на турецкий рынок. А Россия, которая еще пару лет назад занимала 30%, оказалась на пятом месте. Теперь основной стратегический поставщик газа для Турции не Россия, а Азербайджан. Турция отказалось от Российской нефти марки «Уралз», которая поставлялась на нефтеперерабатывающий завод», – сказал Минтусов.

Он полагает, что целью Турции является борьба с Россией за влияние в Закавказье.

«В условиях неприкрытой, активной и в том числе военной поддержки, которую Турция, судя по всему, будет оказывать Азербайджану, России как миротворцу ничего не останется как более активно поддержать Армению военными ресурсами, чтобы сохранить баланс. И эта функция России сейчас подвержена очень серьезной угрозе и все может окончиться тем, что Турция станет стратегическим игроком равным России на пространстве бывших закавказских республик Советского Союза», – сказал Минтусов.