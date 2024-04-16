Турция будет и дальше выгонять корабли своих союзников из Черного моря

Елена Острякова.  
16.04.2024 15:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Турция, Украина


Турция не собирается отказываться от исполнения конвенции Монтрё, которая ограничивает пребывание ее союзников по НАТО в Черном море 21 сутками в мирное время (в военное время корабли не пропускаются).

Об этом на Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии заявил заместитель гендиректора по вопросам обороны и безопасности МИД Турции, контр-адмирал Рефик Левент Тезджан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция не собирается отказываться от исполнения конвенции Монтрё, которая ограничивает пребывание ее союзников по...

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«Смотрите, если НАТО будет присутствовать в Черном море, и Россия атакует один из кораблей НАТО. Что дальше произойдет? НАТО должна будет ответить на эту атаку. Это будет означать еще одну войну – между НАТО и РФ. Украина борется с Россией, а Россия воюет с НАТО. Поэтому присутствие кораблей НАТО в черноморском бассейне будет означать другую стадию развития этого конфликта», – сказал Тезджан.

Он напомнил, что конвенция Монтрё применяется с 1936 года, а ее эффект очень важен для Турции и других стран региона.

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