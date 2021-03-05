Турция чуть не потопила украинский флагман «Гетман Сагайдачный»

05.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинский телеведущий, волонтер АТО Алексей Мочанов обнародовал новые подробности бегства флагмана ВМС Украины сторожевика «Гетман Сагайдачный», который во время Русской весны 2014 года, возвращаясь с учений НАТО, неожиданно отказался идти в Севастополь, изменив курс на Одессу.

Мочанов ссылается на информацию, озвученную одним из офицеров украинского корабля. Он признаёт, что значительная часть экипажа была готова поддержать командование ВМСУ, перешедшее на сторону России.

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Однако несколько националистически настроенных офицеров ослушались приказ из Севастополя следовать к берегам Крыма и, выйдя на связь с новым и.о. министра обороны тягнибоковцем Игорем Тенюхом, тайно изменили курс фрегата на Одессу.

«Не поведи себя несколько офицеров так, как повели – Сагайдачный вернулся бы в Севастополь и с большой долей вероятности остался бы там россиянам. Но фрегат – «угнали», вернули к нам. В Одессу», – радуется Мочанов.

«Перед самым выходом командир, старпом и штурман корабля оказались одни в штурманской рубке, и произошла прикидка маршрута. Мы об этом узнали позже. Пункт прибытия мог поменяться на Одессу. Следов на карте не осталось, расчет остался в головах офицеров», – пересказывает он воспоминание экипажа ВМСУ.

«Все Дарданеллы нас сопровождал ракетный катер ВМС Турции. В Мраморном море его поменял фрегат. В Босфор вошли по плану. Как же приятно было видеть государственный флаг Украины на мостах и набережной Стамбула, людей которые нас приветствовали! Там были и крымско-татарские флаги…

Что до турецкого фрегата, он сопровождал нас до момента нашего входа в наши терводы. Тогда говорили в новостях, что фрегат ВМС Турции – наша защита от нападок РФ. Но через несколько лет нам повезло познакомиться с офицерами с того фрегата. Они рассказали нам, что задача была проконтролировать наш вход в подконтрольный порт и предпринять действия в случае нашего отклонения в сторону Севастополя. Какие действия – они и сами не знали, им не доводили. Но это уже совсем другая история», – приводит слова офицера ВМСУ Мочанов.

«Многие с того экипажа вернулись сушей в Крым. Если бы мы зашли в Севастополь – скорее всего, «Сагайдачный» некому было бы отбить и вернуть ВМСУ и народу Украины», – также признает собеседник украинского пропагандиста.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Киев сохранил флагман Военно-морских сил Украины сторожевик «Гетман Сагайдачный» благодаря тому, что кораблю удалось скрыться от сил российского Черноморского флота в территориальных водах Болгарии.