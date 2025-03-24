Турция должна постараться, чтобы ВСУ оставались сильнейшей армией Европы – турок-глобалист

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Турция мастерски снабжала Украину оружием, выдавала ей террористов из «Азова», но при этом сохраняла дипломатические и торговые отношения с Россий.

Об этом старший научный сотрудник-нерезидент Гудзоновского института Джан Касапоглу заявил на конференции в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу сказать, что Турция находится в очень привилегированном положении. Мы были свидетелями обмена военнопленными в Турции. Только Турция могла осуществить это. Это были не просто обычные военнопленные, это был батальон «Азов», который русские считают крайне правым на Украине. Мы видели, что Турция поддерживала дипломатические контакты с РФ на уровне президента. В то же время она была крупным поставщиком оружия украинским военным. Объем торговли Турции с Россией почти не изменился – в то время, когда Турция совместно с Украиной производит беспилотники и восстанавливает украинский Черноморский флот: строит три корвета класса «Иван Мазепа», – сказал Касапоглу.

Он считает, что Турция обязана снабжать Украину оружием и после заключения перемирия.