Турция готовит новых мигрантов для атаки на границу ЕС сразу после пандемии

01.04.2020, Белград, Алексей Топоров

В связи с пандемией коронавируса Анкара временно увезла от границы с ЕС в греческом Эвросе полчища мигрантов, чтобы распределить их во временных лагерях девяти турецких провинций для будущего нашествия.

Об этом заявили греческие СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это был предупредительный шаг, мы должны были сделать это (мигрантскую атаку – ред.), но никто не должен чувствовать себя комфортно с этим, – пригрозил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. – Когда пандемия коронавируса закончится, мы не будем сдерживать мигрантов, которые хотят вернуться на греко-турецкую границу».

Сулейман Сойлу

При этом недавние действия турок, которые организованно вывезли 58000 мигрантов от границы ЕС, чтобы распределить их во временных лагерях на территории девяти провинций Турции, лишний раз показывает, что нашествие мигрантов было тщательно спланированной акцией Анкары, которая не намерена отказываться от этого инструмента давления на ЕС.

«Зявления Сойилу дают ответ тем, у кого все еще сомнения в том, что события в Эвросе были агрессивным планом жестокого шантажа Греции и Европы при помощи «эксплуатации мигрантов», – прокомментировал слова главы турецкого МВД заместитель министра иностранных дел Греции Георгиос Кумутсакос.

Напомним, на протяжении всего приграничного конфликта, который начался в конце февраля этого года, когда ЕС и НАТО отказались поддержать агрессивные действия Турции в сирийском Идлибе, отмечалась постоянная поддержка турецкими властями активных действий мигрантов.

В частности, турецкие власти предоставили мигрантам бесплатный транспорт для того, чтобы добраться до приграничных территорий, турецкий спецназ забрасывал греческих пограничников гранатами со слезоточивым газом, турецкие катера пограничной стражи, сопровождавшие лодки с мигрантами, таранили греческие пограничные катера.

При этом кризис у границ ЕС показал несостоятельность пресловутой европейской солидарности, спецподразделения на помощь грекам прислали только Австрия и Польша.

Месяц назад Сулейман Сойлу, 6 марта, написал в twitter, что за все время «мигрантского конфликта» – в ЕС из Турции проникли 142 тысячи 175 человек.