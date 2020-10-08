Турция готовится к экспансии на российский Северный Кавказ

08.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Турция по руководством своего президента Реджепа Эрдогана готовится к историческому реваншу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» рассказали сотрудник Института стран СНГ Иван Скориков и политолог Евгений Бень, отвечая на вопрос, почему президент Турции Реджэп Эрдоган поддержал военную операцию Азербайджана в нагорном Карабахе, хотя раньше Анкара сдерживала Баку.

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«Видимо, он мыслит так: турецкая геополитика наработала новый потенциал и пора снять с этого сливки. Во-первых, Европа стала очень зависима от Эрдогана – он сдерживает беженцев, стремящихся перебраться из Турции в ЕС. Во-вторых, у Турции накопился солидный «бизнес» с Россией – и газопровод, и строящаяся АЭС, и военное сотрудничество. В-третьих, Эрдоган понимает, что надо действовать пока Трамп – президент США. А Трамп уже давал понять, что готов закрыть глаза на своеволия Турции, потому что считает Эрдогана «сильным политиком», – сказал эксперт.

«Думаю, Эрдоган выбрал самый удачный момент для громкого выхода в Закавказье с помощью Баку. Тем более, Грузия уже практически куплена турками. Но Турция надеется расширять свою зону влияния и дальше – на российский Северный Кавказ. План экспансии налицо», – считает Бень.

В свою очередь Скориков полагает, что нынешние высказывания Эрдогана идут духе неоосманизма позапрошлого века.

«Этот процесс идет давно. Присутствие Турции усиливается на Балканах, в Средней Азии, даже в некоторых наших регионах, например, Татарстане или Крыму. Частные медресе, издание литературы о единстве тюркского мира – это все проявления турецкой «мягкой силы». У Турции есть некая идея реванша. Особенно она активизировалась после неудачного мятежа турецких военных», отметил представитель Института стран СНГ.

По его словам, устоявший в ходе мятежа Эрдоган начал считать себя большим лидером турецкого народа, чем основатель сегодняшней светской Турции Ататюрк.

«В стране идет исламизация, даже главный когда-то храм православия – Святую Софию – снова переделали в мечеть. Эрдоган замахнулся на должность османского султана, лидера всего Ближнего Востока. При этом, после неудачного переворота, организованного Западом, Эрдоган осознал, что его партнеры по НАТО – не друзья. Временные попутчики. Он понял, что нет смысла двигаться на Запад, все равно ЕС отказался принять Турцию. Значит, надо идти на Восток, на Юг, на Север», – резюмировал Скориков.