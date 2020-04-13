Турция готовится забросить в Грецию пораженных коронавирусом мигрантов

13.04.2020, Белград, Алексей Топоров

На побережье Малой Азии напротив греческих островов Лесбос и Хиос концентрируются сотни мигрантов – и суда для их перевозки.

Тем временем самолеты турецких ВВС совершают провокационные отвлекающие пролеты на низкой высоте.

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Об этом сообщили греческие СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным греческих спецслужб мигранты доставляются на побережье Малой Азии целенаправленно автобусами под контролем турецкой полиции и жандармерии.

Удалось установить, что эти же люди ранее участвовали в штурме сухопутной границы Греции в районе КПП «Пазаркуле». Причем, многие из них находились на карантине с подозрением на коронавирус, и 31 человек был арестован при попытке перебраться из временных лагерей в турецкие города – теперь их также переместили на побережье.

Одновременно с этим участились провокационные полеты турецких боевых самолетов в районе греческих островов Лесбос, Хиос и Эврос на низкой высоте, что Афины расценивают как отвлекающий маневр перед готовящейся морской атакой мигрантов.

В связи с ухудшающейся обстановкой греческие военно-морские силы и катера приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Два боевых корабля греческого военного флота уже несут постоянное дежурство в нейтральных водах, командование ВМС имеет приказ в случае необходимости усилить их другими судами.

Также перед военными моряками поставлена цель любыми путями не допустить того, чтобы лодки с мигрантами достигли побережья греческих островов.