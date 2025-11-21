Турция хочет подчинить Среднюю Азию Европе через Кавказ

Елена Острякова.  
21.11.2025 14:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 209
 
Дзен, Китай, НАТО, Политика, Россия, Средняя Азия, Турция


Страны Средней Азии должны быть связаны с Европой и Западом в целом, чтобы «интегрироваться во внешний мир, свободный от влияния и давления гигантских соседей – России и Китая».

Об этом бывший представитель Турции в НАТО Мехмет Чейлан заявил в  Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Средней Азии должны быть связаны с Европой и Западом в целом, чтобы «интегрироваться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы в Турции не делаем различия между Южным Кавказом и Центральной Азией. Мы считаем, что они представляют единое целое, большую часть Евразийского континента, связанного с Европой через Турцию. Поэтому для нас здесь в Турции было бы неправильным разделять эти регионы на разные части», – сказал Чейлан.

По его словам, различные транспортные и энергетические проекты помогают странам Средней Азии интегрироваться с европейскими и евро-атлантическими институтами. 

«Я считаю, что взаимосвязанность стала объектом геополитической стратегической конкуренции между США, Россией и Китаем», – резюмировал Чейлан.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить