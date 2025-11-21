Турция хочет подчинить Среднюю Азию Европе через Кавказ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Средней Азии должны быть связаны с Европой и Западом в целом, чтобы «интегрироваться во внешний мир, свободный от влияния и давления гигантских соседей – России и Китая».

Об этом бывший представитель Турции в НАТО Мехмет Чейлан заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы в Турции не делаем различия между Южным Кавказом и Центральной Азией. Мы считаем, что они представляют единое целое, большую часть Евразийского континента, связанного с Европой через Турцию. Поэтому для нас здесь в Турции было бы неправильным разделять эти регионы на разные части», – сказал Чейлан.

По его словам, различные транспортные и энергетические проекты помогают странам Средней Азии интегрироваться с европейскими и евро-атлантическими институтами.