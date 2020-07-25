Турция может стать новым центром распространения COVID-19, – эксперт

25.07.2020, Москва, Андрей Соколов

Сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зинин прокомментировал отказ турецких властей от проверки туристов на коронавирус в аэропортах на фоне возобновления с 1 августа авиасообщения с Россией. Эксперт небезосновательно считает, что это может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки в стране.

Турция рискует стать центром распространения COVID-19. Там планируют проверять у приезжих температуру, но не более того, хотя известно, что зачастую болезнь может развиваться бессимптомно. Температура может повыситься и спустя несколько дней после заражения. Поэтому тесты на коронавирус или наличие справок были бы более разумной мерой защиты населения страны и туристов от «ковида».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Зинин привел в пример Францию, где недавно заявили об ухудшении коронавирусной ситуации в туристических районах. Но турецкая сторона проигнорировала эту информацию. По мнению Зинина, власти страны готовы рискнуть ради экономической выгоды. Но эти риски могут быть слишком велики.

«Нужно все-таки отслеживать на месте, не приведет ли такой массовый заезд к расширению зоны болезни. При этом там могут встретиться люди из разных стран, в этом загвоздка. Они же будут контактировать друг с другом практически бесконтрольно. Поэтому все это может привести к усилению распространения болезни», — отмечает эксперт.

Эксперт также напомнил и о внешней политике Турции в отношении Ливии. Известно, что Анкара поставляет ливийским террористам вооружение и сирийских наемников. Из-за нестабильной ситуации возрастает количество нелегальных мигрантов, и это таит в себе определенные риски.

«Ливия близко от Европы, те же потоки мигрантов неконтролируемы. Так что тут, конечно, еще есть большая опасность из-за вируса», — подытожил историк.