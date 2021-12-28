Турция на глазах пытается оторвать от России Центральную Азию

28.12.2021  10:17 (Мск), Москва,
Айнур Курманов.  
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Авторская колонка, Дзен, Казахстан, Киргизия, Политика, Россия, СНГ, Средняя Азия, Сюжет дня, Турция


Направленные Москвой Западу проекты документов по гарантиям взаимной безопасности касаются на самом деле не только Украины, но также Закавказья и Центральной Азии. И это сигнал не только Вашингтону, но и всем правящим элитам бывших советских республик.

Так как речь идет о нераспространении Альянса на Восток уже на постсоветском пространстве, то речь идёт, в том числе, и об экспансии Турции как наиболее боеспособного члена НАТО в Юго-Восточной Европе. Тем более что процесс объединения бывших советских закавказских и среднеазиатских республик вокруг Анкары после официального образования Организации тюркских государств (ОТГ) настолько ускорился, что не реагировать на него уже невозможно.

Направленные Москвой Западу проекты документов по гарантиям взаимной безопасности касаются на самом деле не...

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Надо учитывать, что НАТО впервые за последнее время повысило боеготовность сил быстрого реагирования, и в первую очередь оперативного блока, который сейчас возглавляет Турция, а её МИД сразу же завил, что напряжение между Россией и Альянсом достигло опасной точки.

То есть в случае эскалации ситуации и прямого конфликта с войсками Альянса, на южном театре боевых действий придётся иметь дело именно с турецкими военнослужащими, которые уже разместились на два года в качестве «ограниченного контингента» в Азербайджане.

Это, кстати, противоречит духу и нормам Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанного пятью государствами и запрещающего нахождение в акватории войск третьих стран. Как помнится, на побережье этого водоёма 12 сентября этого года уже прошли совместные учения Азербайджана, Турции и Пакистана «Три брата — 2021», что стало прямой военной угрозой для Ирана, который вынужден был подтянуть к северной границе значительные контингенты бронетанковых сил, авиацию, БПЛА и привести в боевую готовность флотилию.

С учетом того, что было объявлено об объединении войскового командования армий Турции и Азербайджана под эгидой Генерального штаба в Анкаре, Баку стал настоящим плацдармом для войск НАТО на Каспии и открыл ворота для распространения дальнейшего военно-политического влияния Эрдогана уже на Центральную Азию. Впрочем, о том, что эта республика становится территорией размещения враждебных для России и ОДКБ сил Североатлантического Альянса не скрывает и сам Ильхам Алиев.

Так, 14 декабря во время встречи с генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом «Восточное партнерство» президент Азербайджана недвусмысленно заявил:

«Сегодня мы также обсудили наши планы на будущее, связанные с сотрудничеством. Азербайджан участвует в военных учениях НАТО. Кроме того, только в этом году мы провели семь совместных военных учений с Турцией, являющейся нынешним и одним из ведущих членов НАТО. Это тоже служит делу мира и стабильности в регионе».

Алиев и Столтенберг.

И это только верхушка айсберга, так как подписаны соответствующие соглашения о военном сотрудничестве между Турцией и Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией. Проводятся с этими государствами совместные учения и поставляются турецкие беспилотники, которыми уже вооружились Нур-Султан и Бишкек. А с созданием ОТГ появление собственного «тюркского военного альянса» или «Армии Турана» уже не представляется чем-то абсурдным или иллюзорным.



Карта «Великого Турана» с российскими территориями.

Поход на Восток затеял именно Эрдоган, рассчитывая уже через территорию Казахстана как члена ОТГ вести подрывную работу среди тюркоязычных народов самой России в Поволжье, на Урале, Алтае и Сибири. Туда уже направляются под видом журналистов различные эмиссары, старающиеся разжечь там сепаратистские и русофобские настроения с целью оторвать эти регионы от Москвы.

Вспомнить хотя бы недавнее дело с арестом в Сибири казахстанской журналистки Назгуль Кежетай и ее мужа Эмина Карачака, проживающих в Турции, но приехавших в Россию якобы с целью туризма. В действительности, они выполняли задание оттоманских спецслужб и связанных с ними СМИ – сьёмки душещипательного фильма в Хакасии, рассказывающего о «культурном геноциде» местного населения со стороны русских.



Назгуль Кежетай и ее муж Эмин Карачак в Хакасии.

Учитывая то, что 25-летняя Назгуль Кежетай неоднократно встречалась с Нурсултаном Назарбаевым, вхожа в Акорду (администрацию президента) и тесно связана с правящей элитой в Нур-Султане, то не трудно догадаться какую провокаторскую роль отвели её хозяева в деле расшатывания ЕАЭС и ОДКБ изнутри сказками о преследовании Россией тюркских народов. Похоже, что данный информационный проект согласован с казахстанскими властями и теперь стоит ожидать новых десантов с такого рода «туристами».

Но это только внешние проявления экспансии. Более опасны инициативы, связанные с созданием форматов совместных переговоров и встреч руководства стран Центральной Азии и Закавказья уже без участия России с целью их еще большего сплочения вокруг Анкары. Такое предложение озвучил на пресс-конференции 21 декабря в Баку посол Киргизии в этой республике Кайрат Осмоналиев.

Сам брифинг был посвящён предстоящему в следующем году официальному визиту в Азербайджан президента Киргизии. В ходе визита предполагается подписать соглашение о стратегическом партнерстве. Но посол проговорился, заявив, что одним из вопросов переговоров станет реализация международной платформы «5+3». Якобы данная площадка должна обеспечить кооперацию пяти бывших советских среднеазиатских республик с тремя закавказскими, и она должна осуществляться в трех сферах: политико-дипломатическая, экономическая и культурно-гуманитарная.

Стало сразу ясным, что данная платформа лишь прикрытие для усиления интеграционных процессов в рамках созданного ОТГ, где будет играть главную роль конечно же неоосманистское руководство Турции и естественно без участия России. Об этом сказал и сам Кайрат Осмоналиев, признавшись, что название для переговорной площадки придумано было по примеру предложения Реджепа Эрдогана создать платформу «3+3» в деле урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

«Инициатива по платформе «5+3» органично вписывается в постконфликтные процессы урегулирования в регионе, в том числе может органично сочетаться с «3+3»», — указал киргизский посол.

Эта пресс-конференция наделала сразу много шума в экспертной среде, начал разрастаться настоящий скандал. В итоге президент Киргизии Садыр Жапаров, испугавшись возможной реакции Москвы, даже вынужден был дезавуировать слова своего посла, назвав сообщения о предстоящих встречах без участия российских представителей провокациоными.

«Вместе с этим за несогласованные с центром заявления, которые дали повод для подобного рода искаженных интерпретаций и муссирования в СМИ, президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор послу Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву», — написано в сообщении, распространенном 22 декабря администрацией президента КР.

Однако, не верится, что посол Киргизии мог озвучить эту идею самостоятельно на свой страх и риск без распоряжения своего руководства из МИДа. Наверняка это был пробный шар с целью выяснения мнения руководства республик двух этих регионов, а также попытка застолбить сам этот формат на ближайшую перспективу в рамках плана сближения этих стран под эгидой ОТГ.

Посол Киргизии в Баку Кайрат Осмоналиев.

Не обязательно, что идею эту придумали в окружении Садыра Жапарова. Скорее всего, предложение было поручено озвучить Бишкеку со стороны Нур-Султана, который и является главным локомотивом образования такого союза под эгидой Турции в Центральной Азии. Не зря два закона об ограничении русского языка появились в Казахстане и Киргизии одновременно – похоже, переход в «турецкий мир» был заранее согласован и скоординирован.

Поэтому отражение такой угрозы со стороны Турции и её вассалов с юга является важнейшей задачей. Эта угроза бьёт по целостности самой России, ведет к разрушению ЕАЭС, ОДКБ и геостратегического моста, связывающего с Китаем и Ираном. Более того, происходит прямо на глазах отрыв почти всей бывший советской Центральной Азии от России, что неминуемо ввергает регион в омут «украинизации» под видом взрывного роста пантюркизма и панисламизма.

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