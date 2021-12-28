Турция на глазах пытается оторвать от России Центральную Азию

Направленные Москвой Западу проекты документов по гарантиям взаимной безопасности касаются на самом деле не только Украины, но также Закавказья и Центральной Азии. И это сигнал не только Вашингтону, но и всем правящим элитам бывших советских республик.

Так как речь идет о нераспространении Альянса на Восток уже на постсоветском пространстве, то речь идёт, в том числе, и об экспансии Турции как наиболее боеспособного члена НАТО в Юго-Восточной Европе. Тем более что процесс объединения бывших советских закавказских и среднеазиатских республик вокруг Анкары после официального образования Организации тюркских государств (ОТГ) настолько ускорился, что не реагировать на него уже невозможно.

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Надо учитывать, что НАТО впервые за последнее время повысило боеготовность сил быстрого реагирования, и в первую очередь оперативного блока, который сейчас возглавляет Турция, а её МИД сразу же завил, что напряжение между Россией и Альянсом достигло опасной точки.

То есть в случае эскалации ситуации и прямого конфликта с войсками Альянса, на южном театре боевых действий придётся иметь дело именно с турецкими военнослужащими, которые уже разместились на два года в качестве «ограниченного контингента» в Азербайджане.

Это, кстати, противоречит духу и нормам Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанного пятью государствами и запрещающего нахождение в акватории войск третьих стран. Как помнится, на побережье этого водоёма 12 сентября этого года уже прошли совместные учения Азербайджана, Турции и Пакистана «Три брата — 2021», что стало прямой военной угрозой для Ирана, который вынужден был подтянуть к северной границе значительные контингенты бронетанковых сил, авиацию, БПЛА и привести в боевую готовность флотилию.

С учетом того, что было объявлено об объединении войскового командования армий Турции и Азербайджана под эгидой Генерального штаба в Анкаре, Баку стал настоящим плацдармом для войск НАТО на Каспии и открыл ворота для распространения дальнейшего военно-политического влияния Эрдогана уже на Центральную Азию. Впрочем, о том, что эта республика становится территорией размещения враждебных для России и ОДКБ сил Североатлантического Альянса не скрывает и сам Ильхам Алиев.

Так, 14 декабря во время встречи с генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом «Восточное партнерство» президент Азербайджана недвусмысленно заявил:

«Сегодня мы также обсудили наши планы на будущее, связанные с сотрудничеством. Азербайджан участвует в военных учениях НАТО. Кроме того, только в этом году мы провели семь совместных военных учений с Турцией, являющейся нынешним и одним из ведущих членов НАТО. Это тоже служит делу мира и стабильности в регионе».

Алиев и Столтенберг.

И это только верхушка айсберга, так как подписаны соответствующие соглашения о военном сотрудничестве между Турцией и Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией. Проводятся с этими государствами совместные учения и поставляются турецкие беспилотники, которыми уже вооружились Нур-Султан и Бишкек. А с созданием ОТГ появление собственного «тюркского военного альянса» или «Армии Турана» уже не представляется чем-то абсурдным или иллюзорным.

Карта «Великого Турана» с российскими территориями.

Поход на Восток затеял именно Эрдоган, рассчитывая уже через территорию Казахстана как члена ОТГ вести подрывную работу среди тюркоязычных народов самой России в Поволжье, на Урале, Алтае и Сибири. Туда уже направляются под видом журналистов различные эмиссары, старающиеся разжечь там сепаратистские и русофобские настроения с целью оторвать эти регионы от Москвы.

Вспомнить хотя бы недавнее дело с арестом в Сибири казахстанской журналистки Назгуль Кежетай и ее мужа Эмина Карачака, проживающих в Турции, но приехавших в Россию якобы с целью туризма. В действительности, они выполняли задание оттоманских спецслужб и связанных с ними СМИ – сьёмки душещипательного фильма в Хакасии, рассказывающего о «культурном геноциде» местного населения со стороны русских.

Назгуль Кежетай и ее муж Эмин Карачак в Хакасии.

Учитывая то, что 25-летняя Назгуль Кежетай неоднократно встречалась с Нурсултаном Назарбаевым, вхожа в Акорду (администрацию президента) и тесно связана с правящей элитой в Нур-Султане, то не трудно догадаться какую провокаторскую роль отвели её хозяева в деле расшатывания ЕАЭС и ОДКБ изнутри сказками о преследовании Россией тюркских народов. Похоже, что данный информационный проект согласован с казахстанскими властями и теперь стоит ожидать новых десантов с такого рода «туристами».

Но это только внешние проявления экспансии. Более опасны инициативы, связанные с созданием форматов совместных переговоров и встреч руководства стран Центральной Азии и Закавказья уже без участия России с целью их еще большего сплочения вокруг Анкары. Такое предложение озвучил на пресс-конференции 21 декабря в Баку посол Киргизии в этой республике Кайрат Осмоналиев.

Сам брифинг был посвящён предстоящему в следующем году официальному визиту в Азербайджан президента Киргизии. В ходе визита предполагается подписать соглашение о стратегическом партнерстве. Но посол проговорился, заявив, что одним из вопросов переговоров станет реализация международной платформы «5+3». Якобы данная площадка должна обеспечить кооперацию пяти бывших советских среднеазиатских республик с тремя закавказскими, и она должна осуществляться в трех сферах: политико-дипломатическая, экономическая и культурно-гуманитарная.

Стало сразу ясным, что данная платформа лишь прикрытие для усиления интеграционных процессов в рамках созданного ОТГ, где будет играть главную роль конечно же неоосманистское руководство Турции и естественно без участия России. Об этом сказал и сам Кайрат Осмоналиев, признавшись, что название для переговорной площадки придумано было по примеру предложения Реджепа Эрдогана создать платформу «3+3» в деле урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

«Инициатива по платформе «5+3» органично вписывается в постконфликтные процессы урегулирования в регионе, в том числе может органично сочетаться с «3+3»», — указал киргизский посол.

Эта пресс-конференция наделала сразу много шума в экспертной среде, начал разрастаться настоящий скандал. В итоге президент Киргизии Садыр Жапаров, испугавшись возможной реакции Москвы, даже вынужден был дезавуировать слова своего посла, назвав сообщения о предстоящих встречах без участия российских представителей провокациоными.

«Вместе с этим за несогласованные с центром заявления, которые дали повод для подобного рода искаженных интерпретаций и муссирования в СМИ, президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор послу Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву», — написано в сообщении, распространенном 22 декабря администрацией президента КР.

Однако, не верится, что посол Киргизии мог озвучить эту идею самостоятельно на свой страх и риск без распоряжения своего руководства из МИДа. Наверняка это был пробный шар с целью выяснения мнения руководства республик двух этих регионов, а также попытка застолбить сам этот формат на ближайшую перспективу в рамках плана сближения этих стран под эгидой ОТГ.

Посол Киргизии в Баку Кайрат Осмоналиев.

Не обязательно, что идею эту придумали в окружении Садыра Жапарова. Скорее всего, предложение было поручено озвучить Бишкеку со стороны Нур-Султана, который и является главным локомотивом образования такого союза под эгидой Турции в Центральной Азии. Не зря два закона об ограничении русского языка появились в Казахстане и Киргизии одновременно – похоже, переход в «турецкий мир» был заранее согласован и скоординирован.

Поэтому отражение такой угрозы со стороны Турции и её вассалов с юга является важнейшей задачей. Эта угроза бьёт по целостности самой России, ведет к разрушению ЕАЭС, ОДКБ и геостратегического моста, связывающего с Китаем и Ираном. Более того, происходит прямо на глазах отрыв почти всей бывший советской Центральной Азии от России, что неминуемо ввергает регион в омут «украинизации» под видом взрывного роста пантюркизма и панисламизма.