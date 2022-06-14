Турция начала добычу газа из своего крупнейшего месторождения в Черном море

14.06.2022  08:40 (Мск), Анкара
Никита Еременко.  
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Газ, Дзен, Турция, Экономика, Энергетика


Турция объявила о старте добычи газа из своего крупнейшего месторождения в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба президента Турецкой республики Реджепа Эрдогана.

Турция объявила о старте добычи газа из своего крупнейшего месторождения в Черном море. Об...

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Со вчерашнего дня Турция начала укладывать газопровод  к газовому месторождению в акватории Черного моря.

В первом квартале 2023 года турецкое правительство планирует поступление в газотранспортную систему 10 миллионов кубометров природного газа.

Месторождение Сакарья, расположенное за 170 км к северу от побережья Малой Азии, было открыто в августе 2020 года и представлено турецким лидером как «крупнейшее месторождение природного газа в истории Турции». Власть оценивает имеющиеся в нем запасы газа в 540 млрд куб. м.

«Мы надеемся, что месторождение Сакарья достигнет пика добычи в 2026 году», — сказал президент Эрдоган.

Турецкий президент заметил, что его страна все еще зависит от импорта для покрытия своих энергетических потребностей.

В прошлом году 45% газа, потребленного в Турции, поступало из России, а остальное — из Ирана и Азербайджана. В дальнейшем у Турции есть все возможности для диверсификации поставок и уменьшения зависимости от импорта газа.

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