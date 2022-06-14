Турция начала добычу газа из своего крупнейшего месторождения в Черном море
Турция объявила о старте добычи газа из своего крупнейшего месторождения в Черном море.
Об этом сообщила пресс-служба президента Турецкой республики Реджепа Эрдогана.
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Со вчерашнего дня Турция начала укладывать газопровод к газовому месторождению в акватории Черного моря.
В первом квартале 2023 года турецкое правительство планирует поступление в газотранспортную систему 10 миллионов кубометров природного газа.
Месторождение Сакарья, расположенное за 170 км к северу от побережья Малой Азии, было открыто в августе 2020 года и представлено турецким лидером как «крупнейшее месторождение природного газа в истории Турции». Власть оценивает имеющиеся в нем запасы газа в 540 млрд куб. м.
«Мы надеемся, что месторождение Сакарья достигнет пика добычи в 2026 году», — сказал президент Эрдоган.
Турецкий президент заметил, что его страна все еще зависит от импорта для покрытия своих энергетических потребностей.
В прошлом году 45% газа, потребленного в Турции, поступало из России, а остальное — из Ирана и Азербайджана. В дальнейшем у Турции есть все возможности для диверсификации поставок и уменьшения зависимости от импорта газа.
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