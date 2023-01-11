Турция начала поставки на Украину кассетных боеприпасов

Олег Кравцов.  
11.01.2023 13:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 694
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Турция, Украина


В конце прошлого года Турция начала тайные поставки для ВСУ кассетных боеприпасов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники в США, сообщает американский журнал Foreign Policy.

В конце прошлого года Турция начала тайные поставки для ВСУ кассетных боеприпасов. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Указывается, что речь идет о боеприпасах, которые остались со времен «холодной войны».

«После того, как Киев получил отказ на обращение в Белый дом, в конце 2022 года Турция начала отправлять на Украину кластерные артиллерийские снаряды американской разработки», – говорится в статье.

При этом издание обращает внимание, что американское законодательство не разрешает экспорт такого рода вооружений из-за высокого процента брака.

Кроме того, авторы обращают внимание, что эти снаряды будут эффективны против бронетехники, но представляют большую опасность для мирного населения.

«Это оружие предназначено для уничтожения танков путем разрыва на меньшие суббоеприпасы, которые могут годами оставаться на поле боя, если не взрываются немедленно. Каждый снаряд разбрасывает около 88 меньших боеприпасов», – уточняет журнал.

Впрочем, пока неизвестно, использовали ли ВСУ турецкие кассетные боеприпасы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть