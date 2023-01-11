Турция начала поставки на Украину кассетных боеприпасов

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В конце прошлого года Турция начала тайные поставки для ВСУ кассетных боеприпасов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники в США, сообщает американский журнал Foreign Policy.

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Указывается, что речь идет о боеприпасах, которые остались со времен «холодной войны».

«После того, как Киев получил отказ на обращение в Белый дом, в конце 2022 года Турция начала отправлять на Украину кластерные артиллерийские снаряды американской разработки», – говорится в статье.

При этом издание обращает внимание, что американское законодательство не разрешает экспорт такого рода вооружений из-за высокого процента брака.

Кроме того, авторы обращают внимание, что эти снаряды будут эффективны против бронетехники, но представляют большую опасность для мирного населения.

«Это оружие предназначено для уничтожения танков путем разрыва на меньшие суббоеприпасы, которые могут годами оставаться на поле боя, если не взрываются немедленно. Каждый снаряд разбрасывает около 88 меньших боеприпасов», – уточняет журнал.

Впрочем, пока неизвестно, использовали ли ВСУ турецкие кассетные боеприпасы.