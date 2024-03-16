Турция накануне визита генсека НАТО оспорила целостность России

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МИД Турции выступил с заявлением по случаю 10-летия референдума в Крыму: Анкара подчеркивает, что не признаёт результаты голосования и считает полуостров украинской территорией.

Документ размещен на сайте посольства Турции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошло 10 лет с момента аннексии Украинской Автономной Республики Крым Российской Федерацией в результате незаконного референдума, проведенного 16 марта 2014 года… Мы подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, которая представляет собой нарушение международного права, и нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», – говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Специализирующийся на Турции обозреватель Иван Стародубцев комментирует заявление Анкары так:

«Формулировки классические, публикация подобного пресс-релиза – ожидаема, в рамках турецкого балансирования между Западом (Украиной) и Россией. Вот только меня терзают смутные сомнения, можно ли назвать турецкую позицию последнего времени «балансированием». Турцией делаются шаги в сторону Запада, а российское направление, на мой взгляд, «провисло». Хм, есть о чем призадуматься российской стороне, если «балансирование» оказывается и вовсе «не балансированием»… Уж больно много ставок делалось и продолжает делаться в России на турецкое направление», – напомнил Стародубцев.

Следует отметить, что заявление о непризнании российского статуса Крыма днем ранее во время визита в Баку озвучил и лично турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан. Правда, эти слова чиновника почему-то проигнорировала российская пресса.

Фидан проводил встречу с азербайджанским и грузинским коллегами.

Кстати, именно эти три страны намерен 17-19 марта посетить генсек НАТО Йенс Столтенберг. Предполагается, что целью его визита будет изучение позиции местных элит на случай «горячего» конфликта с Ираном.