Турция намерена развязать третью карабахскую войну и создать армию «Турана»

31.07.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

Анкара решила воспользоваться новой эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе и объявила о намерении создать совместно с Баку единую армию якобы для защиты недавно отвоеванных азербайджанских районов от агрессии Еревана.

По сути, это шаг к формированию пресловутой «армии Турана» и база по привлечению в новый альянс «тюркского НАТО» стран Центральной Азии.

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Об этом открыто заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп во время специальной пресс-конференции в Гяндже 28 июля.

«Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей».

Это важный посыл, который демонстрирует всем стремление Турции обеспечить главенствующую роль Азербайджана как своего протектората на южном Кавказе, а для этого подводится и соответствующая военно-техническая и экономическая основа.

спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп

Первым этапом на пути к этому, по словам главы турецкого парламента, являются совместные военные учения.

«Мы заключаем множество соглашений между Азербайджаном и Турцией. Среди них – соглашения, заключенные в сфере оборонной промышленности и военной помощи. В рамках этих соглашений проводится множество исследований, совместные учения между двумя странами, – отмечает Мустафа Шентоп.

Другим направлением интеграции двух стран становится активное торговое взаимоотношение и объединение двух рынков.

«Известно, что в марте текущего года между Турцией и Азербайджаном было утверждено соглашение о преференциальной торговле. А на данный момент идет работа над договором о свободной торговле. После подписания этот документ еще больше укрепит наши экономические связи», — отметил глава турецкого парламента.

То есть, Анкара задумала полностью поглотить Баку и форсирует сейчас процессы объединения экономических систем и создания общей системы обороны и вооруженных сил. Может показаться, что неоосманисты из окружения Эрдогана выдают желаемое за действительное или пугают всех игроков в регионе, но агрессивные речи в целом показывают стратегическое направление дальнейшего продвижения турецкой экспансии.

И очередные обстрелы на границе между Азербайджаном и Арменией являются настоящим подарком для Эрдогана – ведь они обосновывают и дают дополнительные поводы как для прямого вмешательства, так и для объявления нового военного объединения в рамках «одной нации».

Более того, пользуясь случаем, Мустафа Шентоп даже пригрозил началом региональной войны, если продолжатся «наступательные действия со стороны армянских вооруженных сил».

«Если эти провокации не прекратятся, то неизбежны еще более горькие последствия. Мировое сообщество также должно призвать Армению прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе», — специально акцентировал турецкий спикер.

Не исключено, что данные слова являются формой давления на Ереван с целью склонить его к подписанию выгодных для Баку соглашений и заставить выполнить прежнюю договоренность о начале работы Зангезурского коридора.

Он просто жизненно важен для дальнейшего продвижения Турции и закрепления его влияния уже в Прикаспийском регионе. По его словам, это поспособствует созданию сухопутного маршрута между основной частью Азербайджана и Нахичеваном, Азербайджаном и Турцией, а также между Турцией и странами Азии.

«Соответствующая договоренность достигнута, и каждая сторона должна сдержать свое слово. Коридор должен быть открыт», — подытожил Шентоп.

Но слова словами, а в действительности инициатором провокаций выступает как раз Баку, ведь от огня артиллерии и пулеметов пока погибли только армянские военнослужащие, и нападение было совершено азербайджанцами именно на армянский пост. В итоге это привело к стычкам и обстрелам друг друга практически по всей линии границы. Подобные действия заставляют нервничать именно Ереван, а не наоборот.

Дело дошло до того, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил на рассмотрение ОДКБ вопрос о размещении вдоль всей армяно-азербайджанской границы российских военных, т.к. Ереван самостоятельно стабилизировать ситуацию не может. По его словам, на протяжении последних нескольких дней на линии соприкосновения постоянно происходят перестрелки между подразделениями ВС Азербайджана и ВС Армении. Задействована бронетехника. С обеих сторон есть погибшие и раненые.

Наверняка новая эскалация конфликта выгодна в итоге только Баку и, естественно, Анкаре, которые таким образом закрепляют свои позиции. Не случайно Ильхам Алиев потребовал от Никола Пашиняна заключения мирного соглашения, в котором все отвоеванные территории и город Шуша признавались бы навсегда азербайджанскими. Нельзя исключать, что Азербайджан угрозой войны шантажирует армянскую правящую элиту и стремится через уступки вызвать новую волну внутренних распрей в самой Армении.

Очевидно, что через агрессивные действия и наглое поведение инициаторы провокаций показывают, кто в доме хозяин, а третья карабахская война, даже если и разразится, то по мнению Баку, может привести только к новому, более лучшему переделу границ и даже к ликвидации армянского анклава со Степанакертом. А чтобы не вмешались ОДКБ и Россия, в ход идет бравада об объеденной армии и возможном участии войск Турции в будущей региональной войне.

Но это еще не всё! Мустафа Шентоп не просто прилетел в Азербайджан позлить армян и сделать ряд громких воинственных заявлений, а для того, чтобы провести встречу с главами парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана.

После переговоров в Баку была даже принята общая декларация о дальнейшем сближении и «развитии межпарламентского диалога, двустороннего и многостороннего сотрудничества, совместной работы над региональными и глобальными вопросами, представляющими взаимный интерес».

Это далеко идущий и долгоиграющий проект, так как спикер турецкого парламента не исключил, что в будущем возможно проведение трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана. Ведь, по мнению Шентопа, «между тремя странами существуют не только межгосударственные, но и межнациональные отношения». Соответственно, сейчас и создается новый формат геополитического союза, и определяются его рамки.

Таким образом, Анкара, терпя неудачи в Афганистане и Центральной Азии, где у нее пока не получается играть роль всё подавляющего гегемона, стремится нарастить свою активность в Закавказье и Прикаспийском регионе. Турция в качестве региональной державы, показывая свои зубы, желает навязать свою волю и переломить ситуацию, включив в игру уже нового игрока в лице Пакистана. Эрдоган сейчас надеется через Исламабад подобрать ключик к Талибану – и все же закрепиться в Афганистане.

Развязав третью карабахскую войну и приступив к формированию единой «армии Турана», хотя бы на уровне командования, Турция стремится расширить и свою экспансию в отношении тюркоязычных стран Центральной Азии. Так как этим будет показан пример и возрастающая мощь Анкары и Баку.

Поэтому Эрдогану сейчас важен так Зангезурский коридор и мирное соглашение с признанием всех отвоёванных районов, которые необходимы в качестве территории, по которым пройдут трубопроводы, – и плацдарм для завоевания Прикаспийского региона.

Ставки высоки, и сторонники возрождения Османской империи вновь ринулись в авантюрные атаки при одобрении Вашингтона и Лондона. Насколько такие тактические приемы окажутся успешными, покажет осень, когда в Стамбуле пройдет очередной саммит Организации тюркских государств, созданный в казахстанском Туркестане в конце марта этого года.