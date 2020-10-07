Турция намерена ввести войска в Азербайджан – Михеев

07.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Присутствие Турции в Карабахском конфликте, к которому так стремится Азербайджан, только отдалит возможность достижения какого-либо компромисса между сторонами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается ударов, наносимых по городам, мирным объектам и прочее – конечно, это крайне опасное развитие конфликта. Но с точки зрения Азербайджана, это может использоваться как повод для официального обращения к Турции для оказания военной помощи. Я думаю, что они запросто могут это сделать.

Например, они говорят: смотрите, боевые действия выходят из зоны Карабахского конфликта, переносятся вглубь Азербайджана, наносятся удары по мирным населённым пунктам, поэтому мы обращаемся к Турции с официальной просьбой об оказании военной помощи.

И вот, турецкая цель достигнута: через это они и получат легитимацию своего военного присутствия в Азербайджане, и никто не сможет сказать, что это незаконно. Думаю, турки именно к этому и тянут. Потому что там можно будет закрепиться под абсолютно законным поводом», – заявил Михеев.

По его словам, решение этого конфликта требует уступок с обеих сторон.

«Ни та, ни другая сторона не понимают этого, и понимать не хотят. Компромисс означает взаимные уступки. И что касается Азербайджана, может Алиеву и азербайджанским политикам кажется, что вовлечение Турции в это дело приближает разрешение конфликта. На мой взгляд, чем больше Турции в этом конфликте, тем меньшая вероятность компромисса. Чем больше Турции на стороне Азербайджана, тем меньше Армения будет доверять любым переговорам. Потому что там, где будут турки, Армяне будут видеть геноцид. По-другому никак.

Поэтому когда Алиев максимально втягивает Турцию и думает, что их позиция усиливается, и это приближает решение Карабахского конфликта, на самом деле, это отдаляет. Чем больше турки будут в этом деле, тем тяжелее армянам будет пойти на какие-то соглашения, хоть на какой-либо компромисс», – добавил эксперт.