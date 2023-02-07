Турция наплевала на санкции США и пошла наперекор Вашингтону – Тука

Несмотря на санкционную лихорадку стран западного блока, Анкара продолжает активную торговлю с Россией – даже если речь идёт о «запрещённых» товарах.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вторые сутки подряд в СМИ ЕС и США полыхает скандал, связанный с уличением Турции и Китая в поставках санкционных товаров в РФ. Речь идёт о товарах, которые используются именно для изготовления российского вооружения.

Например, «The Wall Street Journal» опубликовала расследование деятельности Турции, направленной в обход санкций, введённых США против РФ после полномасштабного вторжения.

Как минимум, 13 турецких компаний совершали реэкспорт американской продукции в РФ. Речь об огромной номенклатуре разных изделий, которые иногда, на первый взгляд, кажутся абсолютно невоенного назначения. Например, лифты, колёса для автомобилей, резина. Но это всё в конечном итоге используется Минобороны РФ и аффилированными предприятиями», – возмутился Тука.