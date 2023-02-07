Турция наплевала на санкции США и пошла наперекор Вашингтону – Тука

Вадим Москаленко.  
07.02.2023 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1132
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Несмотря на санкционную лихорадку стран западного блока, Анкара продолжает активную торговлю с Россией – даже если речь идёт о «запрещённых» товарах.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на санкционную лихорадку стран западного блока, Анкара продолжает активную торговлю с Россией –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Вторые сутки подряд в СМИ ЕС и США полыхает скандал, связанный с уличением Турции и Китая в поставках санкционных товаров в РФ. Речь идёт о товарах, которые используются именно для изготовления российского вооружения.

Например, «The Wall Street Journal» опубликовала расследование деятельности Турции, направленной в обход санкций, введённых США против РФ после полномасштабного вторжения.

Как минимум, 13 турецких компаний совершали реэкспорт американской продукции в РФ. Речь об огромной номенклатуре разных изделий, которые иногда, на первый взгляд, кажутся абсолютно невоенного назначения. Например, лифты, колёса для автомобилей, резина. Но это всё в конечном итоге используется Минобороны РФ и аффилированными предприятиями», – возмутился Тука.

Бывший министр уверен, что такая позиция может привести к серьёзному обострению отношений между США и Турцией, которая не желает признавать главенство Вашингтона.

«Чиновники США посетили Турцию, Объединённые эмираты и Оман, чтобы провести беседу с коллегами из этих стран и напомнить им нецелесообразность нарушения санкций, которые введены США.

Но официальная власть Турции заявила, что она придерживается только тех санкций, которые вводятся Совбезом ООН, а не Министерством финансов США.

Выявление такого сотрудничества Турции с Россией и открытое нежелание Турции присоединяться к санкциям США может привести к очередному обострению и так непростых отношений между Анкарой и Вашингтоном», – трепался «аналитик».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть