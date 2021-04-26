«Турция – наш союзник» – в Киеве призвали «дипломатично» промолчать о геноциде армян

26.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украине не стоит высказываться по поводу геноцида армян в Османской империи, поскольку Турция, как и США, являются партнерами Украины.

Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-2019 гг) Александр Чалый комментируя заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Это очень сложный вопрос. С одной стороны, Байден обещал это во время выборов. И он назвал Османскую империю, он прямо не назвал Турцию. С другой стороны, для Турции, как и для армян, это очень сложный вопрос. Я бы сказал, что нам не надо сильно комментировать эту ситуацию между ними.

Что бы можно было комментировать с точки зрения нашего признания – мы добились того, что Конгресс США признал голодомор геноцидом. В принципе, если уж такая политика США идет, то кстати, в годовщину голодомора признание президентом Байденом геноцида уже на его уровне, его заявление. Вот об этом можно говорить.

А куда-то там влезать глубже в эти отношения Турции, которая является нашим партнером и США… К сожалению, Армения последнее время нас нигде не поддерживает, ничего не делает. Но с точи зрения Турции и США – для нас ценны отношения и с той, и с другой страной. Поэтому надо очень дипломатичными и аккуратными в этом быть. Я не вижу необходимости каких-то специальных заявлений в этой ситуации», – рассуждает украинец.