Турция не позволила Тбилиси отмечать знаковый для Грузии праздник

17.08.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Грузия продолжает строить из себя «независимое» и «суверенное» государство, но, как показывает практика, все эти попытки явно несостоятельны.

На днях исполнилось 900 лет со дня события, которое с полным правом можно считать важнейшим во всей грузинской истории. В течение многих веков Грузия находилась в составе самых различных государств и обрела независимость и суверенитет на сравнительно небольшой период – всего лишь на 100 – 150 лет. Совершенно неоценимую роль в этом деле сыграл царь Давид IV Агмашенебели (Строитель), который в юном возрасте принял совершенно разоренную и обескровленную страну и народ, находящийся на грани гибели.

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Кульминационной точкой в его правлении можно считать Дидгорскую битву, которая означала окончательное исчезновение угрозы существованию грузинского государства и народа. В 1121 году под его руководством была разгромлена армия турок-сельджуков, которая регулярно устраивала нашествия на грузинские земли.

За 30 лет после распада СССР и возникновения современного грузинского государства, которое вроде бы считается независимым и суверенным, вопрос придания 12 августа статуса общенационального праздника поднимался не один раз. Подобные предложения вносили и члены парламента, и правительства.

Казалось бы, у властей при наличии полнейшего консенсуса с обществом и широкими слоями населения не должно было возникнуть никаких трудностей с этим вопросом, тем более, что в Грузии есть праздники, связанные с куда менее знаковыми событиями. И тем не менее никто из грузинских властей, постоянно сменяющих друг друга, сделать этого не сумел.

О том, что грузинский суверенитет и независимость являются фикцией и что страна фактически находится под иностранным управлением, известно всем. Недаром ведь американского посла Келли Дегнан называют «боссом по Грузии». Именно она обладает всей полнотой власти в стране, даже в большей степени, чем правительство. Но выясняется, что Грузией может управлять не только США, а странам значительно более низкого ранга.

Сделать 12 августа государственным праздником Грузии запретил турецкий посол, погрозив властям пальчиком. По его словам, празднование победы над турками – оскорбляет и обижает турецкий народ, а грузинам делать этого не стоит.

Намек, разумеется, грузинским властям ясен. 12 августа состоялось театрализованное представление, которое продлилось минут 10-15, какой уж тут государственный праздник. Наверно, вымаливали у Анкары разрешение на проведение хотя бы на 15 минутного представления, апеллируя к тому, что правящей клике нужны голоса электората на предстоящих выбора в Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в свойственной ему манера лишь выложил пост в социальной сети Facebook, а позднее занялся раздачей государственных наград нескольким отличившимся грузинским военнослужащим. Полностью игнорировать этот день правящая «Грузинская мечта» не может, так как этим она себя явно дискредитирует в глазах своих избирателей и уничтожит свой пошатнувшийся авторитет окончательно.

Так, как же возникла подобная ситуация? Грузинские власти, следуя своему бездумному русофобскому курсу, навязанному стране извне, прилагали огромные усилия, чтобы разорвать зависимость от России. При этом политики старались в упор не замечать, что никакой зависимости от России не существовало. Была взаимозависимость, выгодная для обеих сторон. А вот уйдя от нее, Грузия попала в самую настоящую прямую зависимость от Турции и Азербайджана.

Турецко-азербайджанская экспансия в грузинской экономике давно уже превышает все разумные пределы.

В Аджарии же ситуация просто зашкаливает. В своем русофобском ослеплении грузинские власти сознательно игнорируют тот факт, что на географических картах, печатаемых в Турции, Аджария изображена составной частью турецкого государства.

Жители восточных регионов Турции прилетают в Батуми как к себе домой, а потом без всяких таможенных досмотров отправляются на автомобилях восвояси. В учебниках истории, напечатанных в Азербайджане, по которым занимаются учащиеся азербайджанских школ в Грузии, черным по белому утверждается, что и Грузия, и ее столица Тбилиси, находятся на азербайджанских землях.

Все на что решилась грузинская власть, так это объявить конкурс на съемки фильма о Давиде Агмашенебели.

«Видение продюсера должно содержать подробную информацию о том, как продюсер планирует снять исторический фильм такого масштаба в Грузии. Кроме того, продюсер должен представить видение того, как представить фильм международной аудитории», — сказала министр культуры Тея Цулукиани.

Конкурс разбит на несколько этапов, во время которых соискатели должны представить сначала краткий, затем развернутый сценарий будущего фильма, рассказать о своем видении проекта. Выделяются на это государством смехотворные суммы от 1500 до 25 тысяч долларов. Совершенно ясно, что разговоры об этом фильме всего лишь туман, за которым якобы скрывается какая-то деятельность, разновидность идиотизма, которую вешают на уши населению.

Вот так в действительности выглядит «суверенитет» и «независимость» Грузии, которой управляют все, кому не лень. Остается только надеяться, что грузинский народ рано или поздно строго спросит с продажных политиков, которые довели страну до такого состояния.